Эксгибициониста из Агалатово подозревают в развращении школьницы

В полицию 23 октября поступило сообщение о том, что у одного из домов в Парголово стоит автомобиль Ford, в котором находится обнаженный мужчина.

Прибывшие на место полицейские уже никого не застали. По номеру авто полиция нашла и задержала 49-летнего жителя поселка Агалатово. На него был составлен протокол по статье о мелком хулиганстве.

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28 октября в полицию обратилась еще одна жительница Парголово. Она обвинила этого же мужчину в совершении развратных действий в отношении ее несовершеннолетней дочери 2005 года рождения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.