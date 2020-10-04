В Буграх задержали подозреваемого в сексуальном насилии подростка

Во вторник вечером, 29 сентября, в парадной дома на проспекте Просвещения в Петербурге неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 14-летней девочки.

Мать несовершеннолетней девочки, являющаяся директором кафе, обратилась в полицию. С места происшествия изъяли запись камеры видеонаблюдения. Установлено, что злоумышленник был одет в серую куртку с капюшоном, синие джинсы, темную обувь. У него светло-русые волосы и рост около 160 см, на вид ему 13-14 лет.

В пятницу, 2 октября, полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 14-летний петербуржец. За ним пришли в школу в Буграх, где он учится в седьмом классе. Ему назначили подписку о невыезде, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Ранее ivbg.ru писал, что против мигранта из Всеволожска, насильно удерживавшего сожительницу, возбудили уголовное дело. Правоохранители выломали дверь и обнаружили в квартиру женщину. А мигрант выпрыгнул в окно и зацепился за трос спасателей, которые пытались пробраться в квартиру. Уже с этого троса он сорвался и упал с высоты пятого этажа. Мужчина выжил.