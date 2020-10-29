64% молодых семей в России могут позволить себе только еду и одежду

Почти двум третям российским молодым семьям хватает денег только на еду и одежду, купить мебель и бытовую технику они уже не могут. Об этом свидетельствуют данные опроса Росстата.

По сравнению с прошлым годом финансовое положение молодых семей (где супругам от 18 до 25 лет) значительно ухудшилось. Год назад 50,3% таких семей говорили, что им хватает средств на что-то еще кроме еды и одежды. Сейчас же они находятся в наиболее сложном финансовом положении.

При этом число неработающих пенсионеров, которые могут купить себе только еду и одежду, увеличилось: в этом году таких семей оказалось 62,4%, в прошлом — 58,8%. Затруднительно покупать товары длительного пользования оказалось для 50,5% многодетных семей, год назад таких было больше 60%.

В целом, доля российских семей, которые могут позволить себе только одежду и еду, возросла до 49,9% с 49,4%.