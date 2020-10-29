Проект бюджета Ленобласти на 2021 год прошел «нулевое» чтение

Депутатские слушания по проекту областного закона «Об областном бюджете Ленобласти на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» прошли вчера, 26 октября. Планируется, что законопроект, как и в прежние годы, будет принят в начале декабря.

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, депутаты приступили к работе по рассмотрению проекта бюджета-2021 в соответствии с утвержденным графиком. Слушания, участие в которых, помимо депутатов, приняли руководители комитетов областного Правительства и представители органов местного самоуправления, прошли с использованием видеоконференцсвязи.

«В связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой мы проводим депутатские слушания в очно-заочной форме. Надеюсь, что вы всё хорошо понимаете. Но хочу напомнить, что мы уже обсудили нашу работу над проектом, на Совете собрания определён порядок обсуждения на депутатских комиссиях, и я думаю, что мы, как и в предыдущие годы, примем этот важный документ в начале декабря», — отметил вице-спикер ЗакС Николай Пустотин.

Николай Пустотин напомнил, что уже на протяжении многих лет в региональном парламенте практикуется подобная форма обсуждения главного финансового документа, но впервые из-за пандемии мы находимся в состоянии неопределённости — никто не может сегодня предсказать, какой будет ситуация через месяц или два.

«Прошу со всей серьёзностью отнестись к этому процессу, — обратился он к коллегам. — Все замечания и предложения депутатов будут учтены, и уже в процессе исполнения бюджета, с учётом ситуации, мы сможем вносить необходимые изменения».

С докладом выступил первый заместитель председателя Правительства Ленинградской области — председатель комитета финансов Роман Марков, подтвердив, что бюджет формировался в сложных условиях. По его словам, основные макроэкономические факторы сегодня — это пандемия коронавируса, цены на нефть и курс иностранной валюты, влияние которых на экономику трудно предсказать.

«Прогноз по доходам, к сожалению, сейчас не такой позитивный, как это было при формировании бюджета 2020 года. Но мы живём в условиях не просто большой, а колоссальной неопределённости, поэтому обязаны закладывать эффект нестабильности и иметь достаточные резервы для того, чтобы отвечать на серьезные вызовы, которые ставит перед нами жизнь», — пояснил Роман Марков.

Согласно законопроекту, представленному депутатам, доходы областного бюджета в 2021 году запланированы на уровне 149,2 млрд рублей, в 2022 — 156,7 млрд рублей, в 2023 — 137 млрд рублей. Расходы в 2021 году составят 162 млрд рублей, в 2022 — 160 млрд рублей, в 2023 — 141,6 млрд рублей. Дефицит в 2021 году составит 12,8 млрд рублей (или 9,5 % к уровню собственных доходов), в 2022-м — 3,4 млрд рублей, в 2023-м — 4,5 млрд рублей. Причем, 2023-й год выглядит менее радужно по причине предполагаемой отмены консолидированных групп налогоплательщиков (КГН работает и в Ленобласти, один из основных налогоплательщиков — «Сургутнефтегаз»), что может привести к потере 12% собственных доходов региона. Федеральные средства пока учтены не в полном объеме и будут полностью заложены при первых корректировках бюджета в 2021 году.

Как и в прошлые годы, бюджет будет социально направленным — на образование, здравоохранение и социальную поддержку выделяется 84,5 млрд рублей (при общем объеме расходов по госпрограммам 153,2 млрд рублей). На 9,8% вырастет финансирование дорожной отрасли (в том числе по новым обязательствам — строительству новы, х объектов и лизингу дорожной техники), на 13,6% — культуры, более чем в два раза увеличится объем средств по программе комплексного развития сельских территорий.

Дополнительные ассигнования будут выделены на повышение финансовой устойчивости местных бюджетов — на 6% (или 560 млн рублей) вырастет объем дотаций и субвенций муниципальным образованиям. На развитие общественной инфраструктуры предусмотрено 506,7 млн рублей, еще 43,3 млн рублей распределено на государственные учреждения в соответствии с заявками. Кроме того, 250 рублей выделят на поддержку ТОС в административных центрах и городских поселках, 209,1 млн рублей — на поддержку инициатив сельских старост. Проекты уже прошли согласование и ожидают реализации. Это и детские площадки, и уличное освещение, и места массового отдыха.

На реновацию образовательных учреждений заложено 650 млн рублей. За последние пять лет в регионе уже проведена реновация 50 школ и 6 детских садов. Четыре школы и два детских сада являются «переходящими» и будут завершены в 2021 году, остальные объекты для реновации будут определены в результате конкурсного отбора.

Из года в год депутаты ставят вопрос о сокращении расходов областного бюджета на выплату межтарифной разницы (водо- и теплоснабжение, водоотведение). В 2021 году на эти цели будет направлено 4,5 млрд рублей.

«К сожалению, мы до сих пор не решили эту проблему, сумма постоянно растет, а эффект от выплаченной «межтарифки» неочевиден», — констатировал Роман Марков.

На капитальный ремонт социальных учреждений в Ленобласти пойдет около 2,5 млрд рублей. Продолжится и программа расселения аварийного жилья. К 2023 году планируется расселить 4358 человек (64,9 тысяч кв.м жилья).

Несмотря на спад в экономике, на Адресную инвестиционную программу (АИП) направляется 22,4 млрд рублей (18% от общих расходов областного бюджета), что значительно превышает уровень текущего года. Большая часть средств программы будет направлена на дороги, образование и жилье.

«Комитет учел замечания депутатского корпуса и все объекты, включенные в АИП, имеют проектно-сметную документацию и прошли госэкспертизу, — подчеркнул Роман Марков. — По всем объектам на всех стадиях строительства предусмотрено финансирование — это основополагающий принцип формирования Адресной инвестиционной программы».

По окончании доклада народные избранники подняли ряд проблемных вопросов. Так, Владимир Радкевич сообщил о том, что изменились условия софинансирования по программе переселения из аварийного жилья, в результате чего сумма для муниципальных образований увеличилась в три раза. Депутат предложил предусмотреть возможность предоставления бюджетных кредитов на эти цели.

Проблему газификации деревни Ям-Ижора Тосненского района и строительства бассейна в городе Отрадное Кировского района поднял депутат Иван Хабаров. В Адресной программе эти объекты отсутствуют, несмотря на то, что договоренности были достигнуты. Кроме того, даже в перспективе нет строительства лечебно-хирургического корпуса в городе Тосно.

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Тему газификации продолжил Николай Кузьмин (КПРФ). По его словам, жители Копорского сельского поселения до сих пор отапливают свои дома дровами.

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