В Ленинградской области снижается напряженность на рынке труда

В Ленинградской области утверждены мероприятия по снижению напряженности на рынке труда до показателей 2019 года (до пандемии COVID-19).

Вам будет интересно Дрозденко отправил госучреждения Ленобласти на режим работы «по системе карантин» Как сообщал ivbg.ru, 29 октября в 10:00 началось заседание правительства Ленинградской области в режиме видеоконференции. Обсуждают актуальное здесь и сейчас.... 29.10.2020 29

По данным председателя комитета по труду и занятости населения Аллы Астратовой, областной рынок труда постепенно восстанавливается, а напряженность снижается.

«В среднем за неделю находят новую работу 540 человек, в октябре трудоустроились 2,2 тысячи человек», – сообщила Алла Астратова

По данным статистики, на текущий момент безработных за неделю ставится на учет на 100 человек меньше, чем снимается с учета по трудоустройству. На показатели 2019 года планируется выйти уже в 2021 году.