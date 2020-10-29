Дрозденко отправил госучреждения Ленобласти на режим работы «по системе карантин»

Как сообщал ivbg.ru, 29 октября в 10:00 началось заседание правительства Ленинградской области в режиме видеоконференции. Обсуждают актуальное здесь и сейчас.

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В ходе заседания губернатор сообщил о переводе с 30 октября государственных учреждений на карантин. Работа с гражданами и приемы будут проводиться в удаленном формате.

«Прошу всех глав комитетов и глав районов обратить внимание на подведомственные учреждения и с завтрашнего дня перейти на режим работы по системе карантин», – сказал Александр Дрозденко

Особое внимание глава региона попросил уделить соблюдению противоэпидемиологических мероприятий в детских домах, домах престарелых и детских лагерях.