Дрозденко отправил госучреждения Ленобласти на режим работы «по системе карантин»

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщал ivbg.ru, 29 октября в 10:00 началось заседание правительства Ленинградской области в режиме видеоконференции. Обсуждают актуальное здесь и сейчас.  

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29.10.2020 50

В ходе заседания губернатор сообщил о переводе с 30 октября государственных учреждений на карантин. Работа с гражданами и приемы будут проводиться в удаленном формате.

«Прошу всех глав комитетов и глав районов обратить внимание на подведомственные учреждения и с завтрашнего дня перейти на режим работы по системе карантин», – сказал Александр Дрозденко

Особое внимание глава региона попросил уделить соблюдению противоэпидемиологических мероприятий в детских домах, домах престарелых и детских лагерях.

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