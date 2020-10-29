Пропавшего в Ленобласти молодого человека нашли замурованным в бетон

В поселке Первомайское обнаружено тело мужчины, пропавшего еще летом 2019 года. Заявление о розыске подала его бабушка.

У 28-летнего жителя имелась судимость за мошенничество, он нигде не был трудоустроен. Труп пропавшего жителя поселка Первомайское нашли 28 октября под бетонным полом в гараже на одном из участков. Останки направлены в морг для опознания, пишут «Невские новости«.

Ранее мы рассказывали, что житель Токсово нашел в своей теплице труп мужчины, рядом лежала бутылка водки. Тело направили в морг для выяснения причин смерти.