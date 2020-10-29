Названа польза сала в зимний период и при пандемии COVID-19

Как сообщают РИА «Новости» со ссылкой на диетолога и генетика Людмилу Гончарову, свежее сало особенно актуально в зимний период и в связи с пандемией COVID-19.

Вам будет интересно Россияне 31 октября смогут увидеть редкое явление – голубую Луну Как сообщают «Известия», она проявится в разных часовых поясах России 31 октября в 17:49 по московскому времени. Это редкое природное явление,... 29.10.2020 65

По словам эксперта, в холодное время организм нуждается в животных жирах, которые помогают справиться с вирусами. А витамины группы А и Е укрепят иммунитет. В сутки будет достаточно 50 граммов сала.

При этом сало не следует нагревать – оно теряет полезные свойства при температуре выше 40 °C. Важно: сало не лечит COVID-19 и употребляется в качестве профилактики.