Жителя Светогорска приговорили к условному сроку за кражу денег у друга

Автор: Сергей Агутин
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Житель Светогорска украл деньги с карты своего знакомого в Выборгском районе Ленинградской области.

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По версии следствия, 22-летний обвиняемый в сентябре 2020 года, будучи в гостях у своего знакомого, присвоил его банковскую карту, лежавшую на столе. Позже он снял с нее 16 тысяч рублей.

Суд признал молодого человека виновным в краже с причинением значительного ущерба. Решением суда, вора приговорили к году лишения свободы условно.

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