С 1 ноября пригородные кассы Петербурга и Ленобласти изменят режим работы

Пригородные кассы в Петербурге и Ленобласти с 1 ноября переходят на зимний режим работы. Изменения также коснутся и турникетных линеек на отдельных станциях.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании, пассажиры не смогут купить билеты на станциях Пупышево и Мшинская, на Проспекте Славы закроют одну кассу со стороны Белградской улицы. Помимо этого на многих остановках и станциях изменят режим работы касс и турникетов.

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В компании напоминают, что если на станции не работает касса, то билет необходимо купить в поезде у контролера-кассира. Также проездной документ можно оформить в мобильных приложениях «Пригород» и «РЖД Пассажирам».