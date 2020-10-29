Сотрудник «Крестов» осужден на 6 лет за продажу наркотика заключенным

Бывший инспектор отдела режима и надзора в «Крестах» Андрей Пугачев признан виновным в сбыте наркотиков и превышении полномочий. Он продал растительный наркотик заключенным.

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Не позднее 27 ноября 2019 года Пугачев вступил в сговор с заключенным и согласился купить ему наркотики. Он приобрел у метро «Ломоносовская» 21,9 грамма гашиша, три пакетика марихуаны и 50 граммов измельченного зеленого вещества.

Все это, а также мобильные телефоны, инспектор пронес в своем рюкзаке в следственный изолятор. Однако его задержали. Пугачев признал вину. Его приговорили к 6 годам заключения в колонии строгого режима.