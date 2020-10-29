Ленинградец стал победителем финала конкурса «Лидеры России. Политика»

Им стал представляющий «Команду 47» на федеральном уровне Арсений Майоров — проректор по цифровому развитию, директор НОЦ урбанистики и киберантропологии ЛГУ им. А.С. Пушкина

В церемонии награждения, которая прошла в Москве, приняли участие первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Победители конкурса получат персонального наставника из числа ведущих общественно-политических деятелей страны и право на участие в образовательной программе развития общественно-политических лидеров, реализуемой Мастерской управления «Сенеж» совместно с Высшей школой государственного управления.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, самый молодой победитель первого конкурса «Лидеры России» Петербуржец Рагим Ахадов получил должность в Ленобласти. А участники проекта «Профессионалы 4.0», в числе которых полуфиналист конкурса «Лидеры России» из Тюмени Андрей Воробьев, выступили со своими предложениями по модернизации инвестиционного портала Ленобласти и дали советы, как улучшить работу инвестиционного совета региона.

«Лидеры России» – открытый конкурс для руководителей нового поколения. Оператор конкурса – Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).