«Дворянское гнездо» Всеволожских переходит в собственность 47 региона

После передачи памятника в собственность Ленобласти, следить за сохранением усадьбы будет «Парковое агентство».

«Мы планируем воссоздать парк и восстановить только те постройки, которые там сохранились. До сих пор земельный участок под парк не был сформирован. Лишь теперь, получив эти объекты, мы начинаем его формировать. Как только будет разработана концепция будущего парка, мы вынесем ее на общественное обсуждение», ─ рассказал председатель комитета по культуре Владимир Цой.

К сожалению, сейчас в усадьбе Рябово мало что осталось от имения богатого камергера Всеволода Всеволожского. Но в парке все еще просматриваются очертания террасы усадебного дома.

Напомним, что проект реставрации усадьбы Всеволожских номинирован в конкурсе «Золотой Трезини-2020». Заявка выставлена в номинации «лучший проект общественного здания или сооружения». На месте старинного здания хотят разместить Ленинградскую областную универсальную научную библиотеку.

Новый корпус, решенный в виде нескольких стоящих томов книг, накрытых карнизом и плоской кровлей, также в виде лежащей книги, вместит в себя закрытые хранилища и административные помещения библиотеки. Каждый фрагмент исторического здания предполагает сохранение, включая локальные отдельно стоящие фрагменты, вписываемые в интерьеры и экстерьер.