«Дворянское гнездо» Всеволожских переходит в собственность 47 региона

После передачи памятника в собственность Ленобласти, следить за сохранением усадьбы будет «Парковое агентство».
К сожалению, сейчас в усадьбе Рябово мало что осталось от имения богатого камергера Всеволода Всеволожского. Но в парке все еще просматриваются очертания террасы усадебного дома.
Напомним, что проект реставрации усадьбы Всеволожских номинирован в конкурсе «Золотой Трезини-2020». Заявка выставлена в номинации «лучший проект общественного здания или сооружения». На месте старинного здания хотят разместить Ленинградскую областную универсальную научную библиотеку.
Новый корпус, решенный в виде нескольких стоящих томов книг, накрытых карнизом и плоской кровлей, также в виде лежащей книги, вместит в себя закрытые хранилища и административные помещения библиотеки. Каждый фрагмент исторического здания предполагает сохранение, включая локальные отдельно стоящие фрагменты, вписываемые в интерьеры и экстерьер.