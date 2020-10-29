30 октября на восьми федеральных трассах в Ленобласти будет ограничено движение

Автор: Гузель Галимова
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Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 30 октября  будет ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Р-21 «Кола»:

  • км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 136-137 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.

М-10 «Россия»:

  • км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 667 ограничение скорости движения в направлении г. СПб с 08:00 до 19:00, устранение дефектов а/б покрытия;
  • км 673 ограничение скорости движения в направлении г. Москвы с 08:00 до 19:00, устранение дефектов а/б покрытия;
  • км 658 г закрываются съезды № 4 и 5 (съезд с А-120 в сторону г. СПб и въезд с М-10, двигаясь из г. Москвы, на А-120), с 8:00 до 23:00 для укладки и стабилизации а/б покрытия.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

  • км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

  • км 46-64 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-181 «Магистральная»:

  • км 8-29 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, планировка обочины.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

  • км 96 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, ремонт СБО.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

  • км 1, ограничение скорости движения в сторону Кировска с 08:00 до 17:00, очистка водоотводных лотков;
  • км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:

  • км 114-124, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, заделка трещин, ликвидация деформации покрытия (выборочно).
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