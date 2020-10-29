30 октября на восьми федеральных трассах в Ленобласти будет ограничено движение

Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 30 октября будет ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 136-137 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.
М-10 «Россия»:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 667 ограничение скорости движения в направлении г. СПб с 08:00 до 19:00, устранение дефектов а/б покрытия;
- км 673 ограничение скорости движения в направлении г. Москвы с 08:00 до 19:00, устранение дефектов а/б покрытия;
- км 658 г закрываются съезды № 4 и 5 (съезд с А-120 в сторону г. СПб и въезд с М-10, двигаясь из г. Москвы, на А-120), с 8:00 до 23:00 для укладки и стабилизации а/б покрытия.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:
- км 46-64 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
А-181 «Магистральная»:
- км 8-29 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, планировка обочины.
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
- км 96 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, ремонт СБО.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:
- км 1, ограничение скорости движения в сторону Кировска с 08:00 до 17:00, очистка водоотводных лотков;
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:
- км 114-124, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, заделка трещин, ликвидация деформации покрытия (выборочно).