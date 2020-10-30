В Ленобласти нашли 40 канистр с неизвестным веществом

В полосе отвода трассы Молодежное – Верхнее Черкасово в Ленинградской области найдены 40 канистр с неустановленным веществом.
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30.10.2020 57
Канистры отправлены на экспертизу. Исследования химико-радиометрической лаборатории Аварийно-спасательной службы области показали, что превышения нормы химических и токсических веществ нет.
Сейчас канистры с веществом находятся на специализированной площадке. Экспертам необходимо установить химический состав, чтобы присвоить класс опасности и отправить на соответствующий полигон.