В Ленобласти нашли 40 канистр с неизвестным веществом

В полосе отвода трассы Молодежное – Верхнее Черкасово в Ленинградской области найдены 40 канистр с неустановленным веществом.

Вам будет интересно Муринский дрифт – все: в Мурино установили дорожный знак, запрещающий дрифтить В паблике «Девяткино LIVE | Мурино» сообщают: запрещающий дрифт знак установлен на пересечении Петровского и Воронцовского бульваров в Мурино во... 30.10.2020 57

Канистры отправлены на экспертизу. Исследования химико-радиометрической лаборатории Аварийно-спасательной службы области показали, что превышения нормы химических и токсических веществ нет.

Сейчас канистры с веществом находятся на специализированной площадке. Экспертам необходимо установить химический состав, чтобы присвоить класс опасности и отправить на соответствующий полигон.