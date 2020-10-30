В Кудрово нелегальных торговцев оштрафовали на 21 тысячу рублей

В октябре муниципальные служащие составили 11 административных протоколов за незаконную торговлю.

Нарушителей оштрафовали на 21 тысячу рублей. В частности, четыре предпринимателя заплатят по 500 рублей за торговлю в не отведенных для этого местах, еще четверо — по 1,5 тыс. руб., злостных “ларечников” оштрафовали на 2 тыс. и 4 тыс. рублей. Помимо это оштрафовали любителя парковаться на газонах, он заплатит 3 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге могут начать привлекать к административной ответственности торговцев около метро и в переходах.