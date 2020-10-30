Предприятия Ленобласти могут рассказать о себе в Каталоге экспортеров

В Ленинградской области приступили к обновлению Каталога экспортеров. Он объединяет информацию о производствах, которую могут разместить как действующие экспортеры, так и предприятия, намеренные развивать внешнеэкономическую деятельность.

Сбором информации занимается Центр поддержки экспорта Ленинградской области. Благодаря перечню предприятий удастся привлечь новых зарубежных заказчиков и партнеров. Предусмотрена классификация предприятий по отраслям промышленности и производимой продукции. Каждой компании отводится страница с описанием деятельности и основных преимуществ, с указанием контактной информации. Размещение информации бесплатно.

Каталог издается на двух языках — русском и английском — как в печатной, так и в электронной версии. Издание будет представлено на международных и российских выставках, на встречах и мероприятиях, во время деловых миссий. Для регистрации в каталоге необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Ранее десять компаний из Ленобласти приняли участие в «Экспортном форсаже». Наставники вместе с компаниями провели анализ рынка, выбрали покупателя, привели продукт в соответствие с требованиями нового рынка, подготовили экспортеров к переговорам, а также разобрали финансовые, логистические и таможенные вопросы.