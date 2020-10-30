Экспортерам Ленобласти возместят затраты на транспортировку товаров морским транспортом

Предприятия АПК и производители пищевой продукции обращались в правительство Ленобласти с вопросами о компенсации затрат на транспортировку своих товаров морских транспортом.

Вскоре 47 регион стал одним из инициаторов внесенных изменений в постановление правительства «О предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции».

До этого экспортеры не могли полноценно участвовать в программе субсидирования и возместить весомую часть своих затрат на транспортировку. Они могли получить федеральные субсидии только на перевозку до российской границы. С 2021 года предприятия могут субсидировать затраты на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции морским транспортом.

«Мы благодарны федеральным коллегам, что они исключили это ограничение», — прокомментировал глава комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Ранее десять компаний из Ленобласти приняли участие в «Экспортном форсаже». Наставники вместе с компаниями провели анализ рынка, выбрали покупателя, привели продукт в соответствие с требованиями нового рынка, подготовили экспортеров к переговорам, а также разобрали финансовые, логистические и таможенные вопросы.