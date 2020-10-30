Четыре школы и два детсада строят во Всеволожском районе

Во Всеволожском районе ведется строительство четырех школ и двух детских садов. Один из садиков на 295 мест в Кудрово введут уже в этом году.

Также в 2021 году завершится строительство двух школ в Янино и Сертолово на 825 мест, а также еще одного детского сада. Школы в Мурино на 1175 мест и Кудрово на 1000 мест будут построены в 2022 и 2023 годах соответственно. Об этом стало известно на совещании по вопросам строительства социальных объектов, которое поводит Александр Дрозденко.

Во Всеволожском районе также продолжается реализация программы «Соцобъекты в обмен на налоги». По ней застройщики возводят 16 объектов. Например, три школы на 2840 мест — их ввод в эксплуатацию запланирован на следующий год. Кроме того, семь детских садов на 865 мест, передает ЛенТВ24.

Ранее ivbg.ru писал, что строительство дома в Ополье по программе расселения аварийного жилья идет по графику. В апреле следующего года планируется ввод дома, затем 175 человек из шести домов переедут в новые квартиры.