Восемь новых школ и 10 детсадов планируют открыть во Всеволожском районе в следующем году

Сегодня, 30 октября, Александр Дрозденко посетил открытие нового детского сада в Кудрово и рассказал о дальнейших планах строительства социальных объектов во Всеволожском районе.

В течение следующего года планируется ввести в эксплуатацию 10 детских садов и восемь школ. Всего сейчас строятся восемь образовательных учреждений за счет областного и федерального бюджета, 16 — застройщики возводят по программе «Соцобъекты в обмен на налоги» и шесть — по программе “Стимул”.

Ранее мы рассказывали, что на строительство соцобъектов в Ленобласти в 2020 году выделено 7,7 млрд рублей. До конца года в регионе планируется построить 24 соцобъекта: здравоохранения — 3, образования — 8, физической культуры и спорта — 8, культуры — 2, безопасности — 3.