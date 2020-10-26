В Ленобласти стоится 23 соцобъекта на 5,5 млрд рублей

20 из 84 социально-значимых объектов построено в регионе за последние три года по заказу подведомственной комитету по строительству организации ГКУ «Управление строительства Ленинградской области».

На строительство соцобъектов в Ленобласти в 2020 году выделено 7,7 млрд рублей. До конца года в регионе планируется построить 24 соцобъекта: здравоохранения — 3, образования — 8, физической культуры и спорта — 8, культуры — 2, безопасности — 3. Также застройщики по программе “Соцобъекты в обмен на налоги” введут 12 детских садов и одну школу.

Напомним, что Ленинградская область стала лидером по вводу жилья в 2018 году, а также в 2019 году. Так, согласно результатам рейтинга, на одного человека приходится 1,442 квадратного метра. Глава 47 региона также отметил, что Ленобласть находится в лидерах по сдаче жилья в России: на четвертом месте после Москвы, МО и Санкт-Петербурга.

Как уже ранее писал ivbg.ru, депутаты Ленобласти рассмотрели проект программы комплексного развития сельских территорий, изменения в госпрограмму по поддержке АПК региона, а также размещение торговых точек от областных сельхозпроизводителей в Петербурге. При этом Ленобласть с 2009 года активно обустраивает сельские территории: 1500 человек получили новые квартиры, построен 41 объект здравоохранения.