МФЦ Ленобласти изменит график работы в ноябрьские праздники

В связи с празднованием в России 4 ноября Дня народного единства измениться график работы МФЦ в Ленобласти.
Отделения МФЦ будут работать по следующему графику: 3 ноября рабочий день будет сокращен на один час, 4 ноября — выходной день, а с 5 октября МФЦ продолжит работать в обычном режиме.
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19.10.2020 196
Напомним, что во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Приозерском, Волосовском, Киришском, Кировском, Ломоносовском, Тосненском, Тихвинском, Сланцевском и Лужском районах в офисы МФЦ можно попасть только по предварительной записи. В остальных районах прием ведется в обычном режиме.