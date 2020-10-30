Мигрант пытался незаконно пересечь границу в Выборгском районе

Сотрудники погрануправления задержали двух иностранцев, которые хотели незаконно пересечь границу в Выборгском районе и попасть в Финляндию.

Нарушителей заметили, когда те пытались преодолеть оградительные сооружения. Они не отреагировали на предупреждения и продолжили свой побег, но вскоре были задержаны. Документов у них с собой не было.

Вам будет интересно Мигрант пытался незаконно пересечь границу под Выборгом Сотрудники погрануправления задержали гражданина одной из центральноазиатских стран, планировавшего незаконно пересечь границу в Выборгском районе и попасть в Финляндию. Известно, что... 15.10.2020 200

Попытку незаконно пересечь границу они объяснили тем, что у них на родине — водной из южноазиатских стран — плохое социально-политическое положение. Поэтому они отправились за лучшей жизнью в ЕС, сообщает пресс-службу Пограничного управления ФСБ России.