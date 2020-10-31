В Ленобласти выявили 138 новых зараженных коронавирусом 31 октября

В Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 138 человек, в Санкт-Петербурге — у 854. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 31 октября.

За указанный период в России выявлено 18 140 новых случаев коронавируса (1,61 млн), зафиксировано 334 летальных исхода (27,9 тыс.). При этом полностью выздоровели 14 854 человека (1,21 млн).

Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области:

«Красная» (первая) зона – Всеволожский, Приозерский, Выборгский и Гатчинский районы.

«Желтая» (вторая) зона – Волосовский, Киришский, Кировский, Ломоносовский, Тосненский, Лужский, Тихвинский и Сланцевский районы.

«Зеленая» (третья) зона – Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский, Кингисеппский районы и округ Сосновый Бор.

Ранее ivbg.ru писал, что в Ленобласти выявили новый очаг коронавируса. На комбинате в Дружной Горке Гатчинского района коронавирус подтвердился у 9 человек, еще 12 с ними контактировали. Началось все с двух рабочих, заразившихся несколько недель назад.