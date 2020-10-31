В Выборгском районе частично отключат электричество 2 и 5 ноября

Филиал «Северные электросети» АО «ЛОЭСК» предупреждает жителей Выборгского района о частичном отключении электричества 2 и 5 ноября.

Отключение связано с ремонтными работами, которые проводятся в целях обеспечения надежного электроснабжения и позволят избежать аварий и долговременных аварийных отключений в будущем.

Так, 2 ноября с 09:00 до 15:00 в Выборге электричества не будет по следующим адресам:

ул. Крепостная д. 39, 39А, 41;

ул. Комсомольская д. 4;

ул. Садовая д. 1, 3А.

Также 5 ноября с 09:00 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:

Соколинское : Приморское шоссе; 2-й Приморский проезд; ул. Луговая; ул. Приморская; ул. Короткая; ул. Лесная; ул. Центральная; 1-й Приморский проезд; ул. Заречная; ул. Школьная; База отдыха «Соколинское»; ул. Сосновый проезд; Хуторской тупик; ул. Кордонная;

: Приморское шоссе; 2-й Приморский проезд; ул. Луговая; ул. Приморская; ул. Короткая; ул. Лесная; ул. Центральная; 1-й Приморский проезд; ул. Заречная; ул. Школьная; База отдыха «Соколинское»; ул. Сосновый проезд; Хуторской тупик; ул. Кордонная; Матросово : ул. Лесная; ул. Правобережная; ул. Квартал; ул. Левобережная; ул. Тихая; ул. Камышовая;

: ул. Лесная; ул. Правобережная; ул. Квартал; ул. Левобережная; ул. Тихая; ул. Камышовая; СНТ «Подсобное».

Телефон диспетчерской службы АО «ЛОЭСК» «Северные электросети» 8 (81378) 2-33-71.