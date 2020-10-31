Во Всеволожском районе начнется реконструкция компрессорной станции

В деревне Мендсары Всеволожского района начнется реконструкция компрессорной станции «Северная». Благодаря этому удастся увеличить мощности ее компрессорного цеха и обеспечить надежную и безопасную эксплуатацию.

Уже выдано соответствующее положительное заключение Главгосэкспертизы. На первом этапе построят пылеуловитель, блок фильтра-сепаратора, мачты-молниеотводы, провести реконструкцию диспетчерского пульта, емкостей сбора шлама и конденсата. На четвертом этапе установят газоперекачивающий агрегат на 5,5 мегаватт, блок подогрева газа, резервуар аварийного слива топлива. Подготовлена проектная документация, застройщиком выступит ПАО «Газпром».