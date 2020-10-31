Во Всеволожском районе начнется реконструкция компрессорной станции

В деревне Мендсары Всеволожского района начнется реконструкция компрессорной станции «Северная». Благодаря этому удастся увеличить мощности ее компрессорного цеха и обеспечить надежную и безопасную эксплуатацию.
Уже выдано соответствующее положительное заключение Главгосэкспертизы. На первом этапе построят пылеуловитель, блок фильтра-сепаратора, мачты-молниеотводы, провести реконструкцию диспетчерского пульта, емкостей сбора шлама и конденсата. На четвертом этапе установят газоперекачивающий агрегат на 5,5 мегаватт, блок подогрева газа, резервуар аварийного слива топлива. Подготовлена проектная документация, застройщиком выступит ПАО «Газпром».
Через компрессорную станцию в Мендсарах идет транспортировка природного газа по магистральному газопроводу «Ленинград–Выборг–Гостиница», сообщает Online47.
Ранее ivbg.ru писал, что в Волховском районе газифицируют 29 населенных пунктов. Также на 2019-2023 годы запланировано строительство межпоселковых газопроводов Волхов — Старая Ладога до деревни Юшково (2019-2021) и микрорайон Мурманские Ворота в Волхове — поселок Симанково, деревня Чернавино.