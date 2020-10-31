Ленобласть получит 15 млн рублей на оснащение лабораторий для диагностики коронавируса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому российские регионы получат деньги на оснащение лабораторий для диагностики коронавируса.

Так, Петербург и Ленобласть получат из федерального бюджета по 15,7 млн рублей. В общей сложности на все субъекты РФ выделят 1 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ.

После оснащения лабораторий специалисты смогут проводить исследования с помощью высокочувствительных методов диагностики. Это повысит точность тестирования и увеличит охват населения новейшими методами диагностики.

Ранее ivbg.ru писал, что в Ленобласти выявили новый очаг коронавируса. На комбинате в Дружной Горке Гатчинского района коронавирус подтвердился у 9 человек, еще 12 с ними контактировали. Началось все с двух рабочих, заразившихся несколько недель назад.