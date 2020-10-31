В Смольном прокомментировали предложение объединить кружки со школьными занятиями

В комитете по образованию Петербурга прокомментировали инициативу пользователей объединить дополнительное образование и различные кружки с основной школьной программой.

Пользователи считают, что таким образом удастся снизить нагрузку на ребенка. Например, если ребенок уже занимается каким-либо видом спорта, то его можно освободить от занятий «стандартной» физкультурой на школьных уроках, либо позволить ему заниматься в рамках программы секции. Запись появилась в комментариях на странице губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, сообщают «Невские новости».

По словам начальника отдела воспитательной работы и дополнительного образования комитета по образованию Петербурга Елены Спасской сейчас существует тенденция сближения дополнительного образования с общим, и это правильно.

«Однако есть то, что существует в рамках учебного плана — предметы. А есть кружки — дополнительная программа, которая не имеет стандартов. И это — преимущество, поскольку происходит самореализация ребенка», — заявила представитель комитета по образованию.

Она указала на то, что некоторым детям достаточно сложно ездить со школы в учреждения дополнительного образования, поэтому следует организовывать кружки и секции в стенах школ. Петербург стал одним из первых регионов, в которых открывались отделения дополнительного образования на базе школ.

Ранее ivbg.ru писал, что после каникул школьники Ленобласти продолжат учиться очно. Также в обычном режиме продолжат работать детские сады во всех районах региона.