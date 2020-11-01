В Заклинье мужчина отомстил знакомой: облил бензином дверь ее квартиры и поджег

В полицию Лужского района обратилась 32-летняя безработная из деревни Заклинье. Она рассказала, что поссорилась со знакомым, а тот решил отомстить.

По словам потерпевшей, подготовления к мести она наблюдала в дверной глазок: мужчина облили бензином дверь ее квартиры и поджег. Как только появилось пламя мужчина сбежал, а в подъезде почувствовали запах дыма. С огнем удалось справиться самостоятельно, но дверь в квартиру оказалась повреждена, пишет 47news.ru.

Теперь злопамятного пиромана разыскивает полиция.