Военные ЗВО благоустроят более 30 мемориалов в Ленобласти

Всего к зиме подготовят более 60 тысяч квадратных метров воинских захоронений и мемориалов.

Как сообщает пресс-служба ЗВО, особое внимание будет уделено захоронениям военнослужащим, расположенным в лесах и отдаленных местах, а также Лемболовской твердыне, Невскому пятачку, Лужскому рубежу и захоронениям в Выборгском районе. Там уберут осеннюю листву и мусор, вырубят сухие кусты, отремонтируют и покрасят ограждения, восстановят кирпичную кладку и реконструируют бронетехнику.

Ранее мы рассказывали, что в Аврово неравнодушные жители благоустроили территорию памятной стелы. Они очистили площадку около монумента от мусора и посадили саженцы ели, предоставленные местной администрацией.