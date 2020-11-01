На туристический проект, соединяющий Ленобласть и Финляндию, выделили более миллиона евро

Культурно-исторический проект «Путь Суворова», который совместно будут реализовать финские приграничные муниципалитеты и музеи Ленобласти получил более миллиона евро финансирования, сообщает издание Yle.

“Маршрут Суворова” свяжет Россию и центральную Европу — он будет начинаться в Южной Карелии, проходить через Ленобласть и Финляндию. Он включает в себя старинные каналы и укрепления, созданные в свое время Александром Суворовым с целью защитить западную границу России от нападения шведов.

Проект получил финансирование в рамках программы приграничного сотрудничества между Россией, Финляндией и Евросоюзом. Он направлен на продвижение туризма в Юго-Восточной Финляндии и Ленобласти.

Ранее мы рассказывали, что в Ленобласти появился туристический маршрут по «петровским» городам. С ним уже ознакомились региональные туроператоры и представители туристической отрасли.