В Выборге прошла ярмарка вакансий для предпенсионеров

В Центре занятости населения Выборга в онлайн-формате прошла ярмарка вакансий для людей предпенсионного и пенсионного возраста.

На ярмарке функционировали две площадки: Выборгский комплексный центр социального обслуживания населения и центр «Добро пожаловать» из Светогорска. Несколько работодателей пообщались с потенциальными сотрудниками, пишет газета «Выборг».

Директор ЦЗН Светлана Левакова заявила, что людям старшего поколения необходимо самим проявлять инициативу и обращаться к работодателям. Она порекомендовала начать поиск работы на сайте «Работа в России».

Ранее мы рассказывали, что Александр Дрозденко подписал постановление об утверждении комплекса мероприятий по снижению напряженности на рынке труда региона. Он включает в себя содействие в трудоустройстве всех категорий граждан, в том числе – выпускников образовательных учреждений, инвалидов, предпенсионеров, освобожденных из мест лишения свободы.