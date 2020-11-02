Два крупных пожара минувшей ночью потушили в Ленобласти

В Гатчинском и Всеволожском районах минувшей ночью произошло два крупных пожара. Обошлось без пострадавших.

В поселке Сусанинское Гатчинского района горели два частных дома, баня и хозпостройка. Площадь возгорания составила 88 квадратных метров. На месте работали восемь пожарных, им удалось ликвидировать огонь только через час.

В деревне Аньялово во Всеволожском районе вспыхнул частный дом. Тут пламя охватило площадь в 100 квадратных метров. Пожар ликвидировали через час, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.

Специалисты устанавливают причины пожаров.