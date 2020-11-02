В Тихвинском районе задержали мужчину в крови, который убил сожительницу и скрылся на ее машине

В Тихвинском районе полицейские задержали жителя Ярославля в крови на LADA Granta.

Выяснилось, что автомобиль принадлежит его 48-летней сожительнице, с которой он расправился три дня назад. Ее тело было обнаружено в квартире в Ярославле. После содеянного мужчина поспешил скрыться с места преступления и угнал автомобиль погибшей. Попался он только в Ленобласти, об этом сообщают “Невские новости”.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы рассказывали, что в Сусанино неизвестные жестоко избили женщину, обезобразив ей лицо. Женщина находится в тяжелом состоянии.