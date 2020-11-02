Лжесотрудники банков украли 1,2 млн у пенсионеров из Ленобласти

В полицию Ленинградской области 1 ноября обратились 89-летний житель Сланцев, 73-летний житель Старой, 69-летняя жительница Никольского и 69-летняя петербурженка, гостившая в Приозерском районе.

Вам будет интересно Мошенники через “ВКонтакте” выманили у пенсионерки из Кудрово 200 тысяч рублей В Ленобласти пожилая жительница Кудрово в Сети лишилась денег. Правоохранители проводят проверку по факту мошеннических действий. Возбуждено уголовное дело. В полицию... 02.11.2020 131

Им звонили неизвестные и представлялись сотрудниками «Сбербанка». Легенда мошенников – подозрительные действия на счетах пенсионеров. Чтобы «обезопасить» сбережения, им требовались реквизиты банковских карт.

Пострадавшие поверили и лишились денег. Всего мошенники украли у пожилых людей более 1,2 млн рублей. При этом около миллиона потерял 89-летний житель Сланцев.