Мошенники через “ВКонтакте” выманили у пенсионерки из Кудрово 200 тысяч рублей

В Ленобласти пожилая жительница Кудрово в Сети лишилась денег. Правоохранители проводят проверку по факту мошеннических действий. Возбуждено уголовное дело.

В полицию Всеволожского района обратилась 61-летняя женщина. Она рассказал, что “ВКонтакте” ей пришло сообщение о том, что “Сбербанк” разыгрывает подарки и для участия в конкурсе необходимо продиктовать код из смс-сообщения. Что она и сделала, после этого у нее со счета списали 187,5 тысячи рублей.

Ранее мошенники украли через «ВКонтакте» 57 тысяч у пенсионерки из Богатырей. Она переписывалась со знакомой, не подозревая, что аккаунт ее приятельницы взломан.