Попова: 90% ввезенных в Россию случаев коронавируса были из Турции

Из Турции с 1 августа вернулись почти 1,5 млн человек, отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Порядка 90% россиян, у которых заражение коронавирусной инфекцией COVID-19 было выявлено после возвращения из-за границы, прибыли в Россию именно из Турции.

“Здесь, очевидно, необходимо предложить определенные меры, потому что основной ввоз — 90% всех ввезенных из-за рубежа — это ввоз из Турецкой Республики”, — заявила Попова.

Напомним, в Росси за последние сутки зафиксировано 18 257 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших — 1 655 038, при этом выздоровели — 1 236 033 человек.