Нетрезвый автомойщик угнал Fiat клиента в Никольском

Съехавший в кювет Fiat Doblo замечен сотрудниками дорожной полиции 1 ноября около 15:00 на седьмом километре дороги «Ям-Ижора – Никольское».
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07.10.2020 251
Увидев полицейских, водитель попытался скрыться, но был задержан. Его личность установлена – им оказался нетрезвый 28-летний сотрудник автомойки на Отрадненском шоссе в Никольском.
Владелец Fiat Doblo рассказал, что отдал иномарку на мойку кузова. Той же ночью ее угнали. Известно, что задержанный ранее был судим за автоугон и две кражи.