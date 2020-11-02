Нетрезвый автомойщик угнал Fiat клиента в Никольском

Съехавший в кювет Fiat Doblo замечен сотрудниками дорожной полиции 1 ноября около 15:00 на седьмом километре дороги «Ям-Ижора – Никольское».

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Увидев полицейских, водитель попытался скрыться, но был задержан. Его личность установлена – им оказался нетрезвый 28-летний сотрудник автомойки на Отрадненском шоссе в Никольском.

Владелец Fiat Doblo рассказал, что отдал иномарку на мойку кузова. Той же ночью ее угнали. Известно, что задержанный ранее был судим за автоугон и две кражи.