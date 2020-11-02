В Ленобласти пройдет арифметическая олимпиада «ExpoOlimpia»

Автор: Анастасия Щербакова
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28 ноября в Ленобласти пройдут первые в России «Арифметические игры ExpoOlimpia» — олимпиада по арифметике с элементами геймификации. В ней могут поучаствовать школьники первых — шестых классов.

В Ленинградской области состоятся первые в России «Арифметические игры ExpoOlimpia». Это арифметическая онлайн-олимпиада, в которой детям предлагается решать математические задачи в игровом формате.

Так, школьники сами смогут выбрать задания подходящего уровня сложности и сформировать собственную стратегию их решения. Результаты будут известны практически мгновенно. За правильные ответы участники получат «олимпики» — игровую валюту, дающую доступ к мастер-классам по рисованию, оригами, писательскому мастерству и другим творческим вебинарам.

Принять участие в олимпиаде смогут школьники первых — шестых классов. Мероприятие пройдет 28 ноября.

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