Почти 1,5 тыс. человек остались без газа в Волховском районе из-за аварии

Без газа остались три населенных пункта с населением 1 480 человек и детский пульмонологический санаторий «Колчаново». Причина — авария на подводящем газопроводе от ГРС в деревне Аврово.

Сообщается, что взрыва или возгорания не произошло. Спасатели сейчас ликвидируют последствия аварии. Глава администрации Волховского района Алексей Брицун отметил, что резервы позволяют, чтобы люди сутки оставались в тепле. Жителей поселений в соцсетях попросили отключить газ.

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Точное время ликвидации последствий аварии — неизвестно. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС.