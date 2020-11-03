Ленинградцы всех национальностей соберутся на «Славянское кольцо» в Волосово

XX фестиваль национальных культур «Славянское кольцо» пройдет в День народного единства в Волосово

Кроме зажигательных выступлений различных коллективов со всех уголков Ленобласти гости фестиваля смогут ознакомится с выставкой элементов национальных костюмов, которая будет работать в фойе городского досугового центра «Родник».

За минувшие годы в программе фестиваля приняли участие представители Крыма, Беларуси, Польши, Финляндии, коллективы, представляющие армянскую и еврейскую диаспоры, коренные малочисленные народы Ленобласти, Азербайджанскую национальную культурную автономию и других. В 2019 году фестиваль проходил в Приозерске. Тогда руководитель Приозерского района в своем праздничном обращении отметил, что 4 ноября – день России, отечественной истории, труда, мира и межнационального согласия.