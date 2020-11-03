Синоптики предупредили жителей Ленинградской области о приближающемся урагане. По их прогнозам, он начнется в среду, 4 ноября.

В ближайшие дни в Ленинградской области ожидается ураган с небольшими дождями. Такими прогнозами поделились в областном МЧС, пишет «Комсомольская правда».

По данным синоптиков, усиления ветра следует ждать вечером среды, 4 ноября — он будет бушевать во всех районах три дня. К наиболее мощному шторму следует готовиться жителям прибрежных районов.

«Вечером 4 ноября и ночью 5 ноября в прибрежных районах Ленинградской области местами ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду», — передали в МЧС.

Со второй половины 5 ноября ветер усилится до 15—20 м/с, в прибрежных районах он достигнет 23 м/с. Шторм будет продолжаться и в пятницу. Отмечается, что во время урагана в области пройдут небольшие дожди, а температура воздуха будет держаться на уровне от 5 до 10 градусов тепла.