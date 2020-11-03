Тридцать сотрудников областной пожарно-спасательной службы были удостоены наград и благодарностей от правительства Ленинградской области.

В честь десятилетия со дня основания ГКУ «Леноблпожспас» лучшим сотрудникам областной пожарно-спасательной службы вручили награды и благодарности от правительства Ленинградской области. Всего были награждены тридцать спасателей.

Каждый год подразделения «Леноблпожспаса» тушат порядка 74 % пожаров на территории Ленинградской области, с 67 % они справляются без участия других видов пожарной охраны. Около 25 тысяч машиновыездов ежегодно совершают дежурные караулы службы, устраняя возгорания и помогая людям в трудных ситуациях.