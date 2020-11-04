В Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 163 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 4 ноября.

Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+1), Большой двор (+1).

Бокситогорск (+1), Большой двор (+1). Волосовский район: Волосово (+1), Каложицы (+1), Кикерино (+1), Терпилицы (+3), Клопицы (+1).

Волосово (+1), Каложицы (+1), Кикерино (+1), Терпилицы (+3), Клопицы (+1). Волховский район: Волхов (+5), Колчаново (+1), Новая Ладога (+2).

Волхов (+5), Колчаново (+1), Новая Ладога (+2). Всеволожский район: Мурино (+8), Всеволожск (+10), Кудрово (+8), Щеглово (+1), Сертолово (+2), Старая (+5), Токсово (+1), Старая пустошь (+1), Бугры (+2), Грузино (+1), Лесколово (+1).

Мурино (+8), Всеволожск (+10), Кудрово (+8), Щеглово (+1), Сертолово (+2), Старая (+5), Токсово (+1), Старая пустошь (+1), Бугры (+2), Грузино (+1), Лесколово (+1). Выборгский район: Выборг (+7), Рощино (+3), Селезнево (+1), Поляны (+2), Каменногорск (+1), Соколинское (+2), Семиозерье (+1), Лосево (+2), Ленинское (+1).

Выборг (+7), Рощино (+3), Селезнево (+1), Поляны (+2), Каменногорск (+1), Соколинское (+2), Семиозерье (+1), Лосево (+2), Ленинское (+1). Гатчинский район: Гатчина (+6), Тайцы (+1), Суйда (+3), Никольское, СПб ГБУЗ «Больница № 1 им. П.П. Кащенко» (+3), Малые Колпаны (+1), Новый Свет (+3), Сяськелево (+1), Парицы (+1).

Гатчина (+6), Тайцы (+1), Суйда (+3), Никольское, СПб ГБУЗ «Больница № 1 им. П.П. Кащенко» (+3), Малые Колпаны (+1), Новый Свет (+3), Сяськелево (+1), Парицы (+1). Кингисеппский район: Кингисепп (+5), Куровицы (+2), Вистино (+1), Веймарн (+1).

Кингисепп (+5), Куровицы (+2), Вистино (+1), Веймарн (+1). Киришский район: Глажево (+1), Кириши (+4).

Глажево (+1), Кириши (+4). Кировский район: Кировск (+1), Отрадное (+2), Синявино (+1).

Кировск (+1), Отрадное (+2), Синявино (+1). Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+3), Доможирово (+1).

Лодейное Поле (+3), Доможирово (+1). Ломоносовский район: Русско-Высоцкое (+2), Новогорелово (+1), Иннолово (+1), Горбунки (+2), Солнечный (+1).

Русско-Высоцкое (+2), Новогорелово (+1), Иннолово (+1), Горбунки (+2), Солнечный (+1). Лужский район: Луга (+3), Дзержинского (+1).

Луга (+3), Дзержинского (+1). Подпорожский район: Вознесенье (+1).

Вознесенье (+1). Приозерский район: Приозерск (+4), Сосново (+1), Саперное (+1), Кривко (+2), Ромашки (+1), Запорожское (+1).

Приозерск (+4), Сосново (+1), Саперное (+1), Кривко (+2), Ромашки (+1), Запорожское (+1). Сланцевский район: Сланцы (+4), Старополье (+1).

Сланцы (+4), Старополье (+1). Тихвинский район: Тихвин (+8).

Тихвин (+8). Тосненский район: Тельмана (+4), Никольское (+2), Ульяновка (+1), Федоровское (+1), Аннолово (+1), Шапки (+1).

Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области: