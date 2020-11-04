В Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 163 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 4 ноября.
Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+1), Большой двор (+1).
- Волосовский район: Волосово (+1), Каложицы (+1), Кикерино (+1), Терпилицы (+3), Клопицы (+1).
- Волховский район: Волхов (+5), Колчаново (+1), Новая Ладога (+2).
- Всеволожский район: Мурино (+8), Всеволожск (+10), Кудрово (+8), Щеглово (+1), Сертолово (+2), Старая (+5), Токсово (+1), Старая пустошь (+1), Бугры (+2), Грузино (+1), Лесколово (+1).
- Выборгский район: Выборг (+7), Рощино (+3), Селезнево (+1), Поляны (+2), Каменногорск (+1), Соколинское (+2), Семиозерье (+1), Лосево (+2), Ленинское (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+6), Тайцы (+1), Суйда (+3), Никольское, СПб ГБУЗ «Больница № 1 им. П.П. Кащенко» (+3), Малые Колпаны (+1), Новый Свет (+3), Сяськелево (+1), Парицы (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+5), Куровицы (+2), Вистино (+1), Веймарн (+1).
- Киришский район: Глажево (+1), Кириши (+4).
- Кировский район: Кировск (+1), Отрадное (+2), Синявино (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+3), Доможирово (+1).
- Ломоносовский район: Русско-Высоцкое (+2), Новогорелово (+1), Иннолово (+1), Горбунки (+2), Солнечный (+1).
- Лужский район: Луга (+3), Дзержинского (+1).
- Подпорожский район: Вознесенье (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+4), Сосново (+1), Саперное (+1), Кривко (+2), Ромашки (+1), Запорожское (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+4), Старополье (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+8).
- Тосненский район: Тельмана (+4), Никольское (+2), Ульяновка (+1), Федоровское (+1), Аннолово (+1), Шапки (+1).
Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области:
- «Красная» (первая) зона – Всеволожский, Приозерский, Выборгский и Гатчинский районы.
- «Желтая» (вторая) зона – Волосовский, Киришский, Кировский, Ломоносовский, Тосненский, Лужский, Тихвинский и Сланцевский районы.
- «Зеленая» (третья) зона – Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский, Кингисеппский районы и округ Сосновый Бор.