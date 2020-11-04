На семи федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 4 ноября

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 4 ноября при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.

Р-21 «Кола»:

12-179 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

17 км ограничение скорости движения в сторону Мурманска с 8:00 до 19:00, устранение дефектов обочины.

М-10 «Россия»:

593-674 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Магистральная»:

0+400 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, планировка обочины;

27-28 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, планировка обочины.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:

3 км ограничение скорости движения в строну Большой Ижоры с 8:00 до 17:00, очистка водоотводных лотков;

58-60 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 17:00, подсыпка обочин.

Р-23 «Петербург – Псков»:

34-35 км ограничение скорости движения в сторону Пскова с 8:00 до 17:00, ликвидация размыва;

41 км ограничение скорости движения в сторону Пскова с 8:00 до 17:00, ремонт МБО.

А-120 «Санкт-Петербургское южное – полукольцо»:

105-149 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

107 км «Кировск – Гатчина» ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, промазка примыканий и швов на проезжей части битумной мастикой.

А-114 «Вологда – Тихвин»: