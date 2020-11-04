На семи федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 4 ноября

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 4 ноября при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.
Р-21 «Кола»:
- 12-179 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
- 17 км ограничение скорости движения в сторону Мурманска с 8:00 до 19:00, устранение дефектов обочины.
М-10 «Россия»:
- 593-674 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Магистральная»:
- 0+400 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, планировка обочины;
- 27-28 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, планировка обочины.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:
- 3 км ограничение скорости движения в строну Большой Ижоры с 8:00 до 17:00, очистка водоотводных лотков;
- 58-60 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 17:00, подсыпка обочин.
Р-23 «Петербург – Псков»:
- 34-35 км ограничение скорости движения в сторону Пскова с 8:00 до 17:00, ликвидация размыва;
- 41 км ограничение скорости движения в сторону Пскова с 8:00 до 17:00, ремонт МБО.
А-120 «Санкт-Петербургское южное – полукольцо»:
- 105-149 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- 107 км «Кировск – Гатчина» ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, промазка примыканий и швов на проезжей части битумной мастикой.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- 479-532 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- 527-529 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, промазка трещин на проезжей части битумной мастикой.