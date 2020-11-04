Ученые из Петербурга нашли на Камчатке новый минерал

Специалисты под руководством профессора кафедры кристаллографии СПбГУ Станислава Филатова обнаружили на Камчатке новый минерал.

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Минерал состоит из атомов кислорода, серы натрия и меди, а также имеет пористый каркас. Из-за выявленных свойств, его можно использовать в виде катодного материала для натрий-ионных батарей.

Новый минерал назвали «петровит» в честь кристаллографа, профессора СПбГУ Томаса Георгиевича Петрова.