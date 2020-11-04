Уборщица музея Рериха ударила ножом мужа-сторожа в Изваре  

В полицию Волосовского района 3 ноября около 13:00 сообщили о том, что в деревне Извара 55-летний мужчина ранен ножом в живот.

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Пострадавший госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Удар ножом ему нанесла его 54-летняя супруга. По предварительным данным, это произошло во время ссоры. Возбуждено уголовное дело.

Известно, что пострадавший работает сторожем в музее-усадьбе Рериха в Изваре. Его супруга уже около трех месяцев работает там же уборщицей. По словам сотрудников учреждения, пара на работе никогда не ссорилась.