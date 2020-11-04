У Копорья задержан организатор подпольного казино в Сосновом Бору

В урочище Пярнушки возле Копорья 2 ноября задержан 42-летний мужчина, подозреваемый в незаконной организации и проведении азартных игр группой лиц по предварительному сговору.
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03.11.2020 78
По версии следствия, в июле 2020 года вместе с понедельниками он организовал игорный дом в Сосновом Бору на улице Молодежной. В этом же помещении расположены кафе японской кухни, магазины и аптека.
Установлено, что задержанный привлекался к уголовно ответственности за кражи, вымогательство, незаконное хранение оружия, угрозы убийством, побои и незаконное предпринимательство.