Балтийский и Финляндский вокзалы предложили объединить тоннелем

В Петербурге предложили построить тоннель, который соединит Балтийский и Финляндский вокзалы. С такой инициативой выступил первый зампредседателя городского комитета по транспорту Валентин Енокаев.

Чиновник отметил, что концепция использования железных дорог в Петербурге создана для пассажирских перевозок по аналогии с московской системой – Московскому центральному кольцу, Московскому центральному диаметру.

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Сейчас обсуждается строительство железнодорожного кольца в Северной столице, для замыкания которого необходимо построить железнодорожный тоннель между Финляндским и Балтийским вокзалами. Это создаст в городе аналог кольцевой ветки метро. К тому же постройка тоннеля повысит интегрируемость в метро, поскольку пересадка в подземку будет занимать пять минут, а не 15, как сейчас.