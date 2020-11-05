Подробности: мама умершей у Гатчины девочки ранее отказалась от ее госпитализации

Как сообщал ivbg.ru, в полицию Гатчинского района 4 ноября около 04:30 сообщили о смерти полугодовалой девочки в доме одной из деревень возле Гатчины. Стали известны подробности происшествия.

Вам будет интересно В Тихвине школьник на угнанном у отца автомобиле вылетел в кювет - фото В полицию Тихвинского района обратился местный бизнесмен, который сообщил об угоне Hyundai Creta. К полудню угнанную машину обнаружили в нескольких километров... 05.11.2020 156

Еще 2 ноября мама девочки обращалась в больницу Гатчины. Врачи диагностировали у ее дочери ОРВИ, бронхит и гастоэнтероколит. От госпитализации ребенка женщина отказалась.

А 4 ноября в 03:00 ее дочери стало плохо. У девочки началась рвота, затем она потеряла сознание и умерла. Ее тело направили в морг для установления точной причины смерти.